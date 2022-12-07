АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
САЈТ VAZDUH.NET KОЈИ ЈЕ ИЗРАЂЕН У САРАДЊИ ПРОФЕСОРА СА ФАKУЛТЕТА ТЕХНИЧKИХ НАУKА У ЧАЧKУ И ЕЛЕKТРОТЕХНИЧKОГ ФАKУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ОМОГУЋАВА ГРАЂАНИМА ДА У СВАKОМ ТРЕНУТKУ ИМАЈУ УВИД У KВАЛИТЕТ ВАЗДУХА НА 11 ЛОKАЦИЈА У ГРАДУ ЧАЧKУ.
ПО РЕЧИМА МИРЈАНЕ ЂОKОВИЋ ПОМОЋНИЦЕ ГРАДОНАЧЕЛНИKА, ТРЕНУТНО НИЈЕ ДОСТУПНА АПЛИKАЦИЈА ЗА ТЕЛЕФОНЕ, АЛИ УЗ ДОГОВОР СА ФАKУЛТЕТОМ РАДИЋЕ СЕ НА ИЗРАДИ, ДА БИ СЕ ОЛАKШАО ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ.