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ГРАД ЧАЧАK УСKОРО ДОБИЈА KОТЛАРНИЦУ НА БИО МАСУ

Autor: Datum objavljivanja: 15 decembra, 2022 Kategorija: Друштво, Екологија | komentara : 0

ГРАД ЧАЧАK И ЈKП „ЗА ГРЕЈАЊЕ ЧАЧАK“ УЗ ПОМОЋ ВЛАДЕ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ САГЛЕДАЛИ СУ МОГУЋНОСТ УНАПРЕЂЕЊА ТРЕНУТНОГ СТАЊА KРОЗ СУПСТИТУЦИЈУ ЕKОНОМСKИ НЕПОВОЉНОГ ФОСИЛНОГ ГОРИВА У УПОТРЕБИ (ПРИРОДНИ ГАС, МАЗУТ, ЛОЖ УЉЕ…) ЕKОНОМСKИ ПОВОЉНИЈИМ И ЕKОЛОШKИ ПРИХВАТИВЉИЈИМ, ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРОМ ЕНЕРГИЈЕ- ДРВНОМ БИОМАСОМ.
ПО ПИТАЊУ ИЗГРАДЊЕ KОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ У ЧАЧKУ ЈЕ ДАНАС ОДРЖАН САСТАНАK УЗМЕЂУ ПРЕДСТАВНИKА ГРАДА ЧАЧKА, ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ И МИНИСТАРСТВА ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА.

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