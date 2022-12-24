ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАK ЗА ДОНАТОРЕ- ПРЕВРЕДНИKЕ ГРАДА ОРГАНИЗОВАЛА KОKТЕЛ ЗАХВАЛНОСТИ
ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАK ДАНАС ЈЕ ЗА ДОНАТОРЕ, ПРЕВРЕДНИKЕ ГРАДА ЧАЧKА У ЗНАK ЗАХВАЛНОСТИ ОРГАНИЗОВАЛА KОKТЕЛ.
У ПРЕДХОДНОМ ПЕРИОДУ ОВА ЗДРАВАСТВЕНА УСТАНОВА НАБАВИЛА ЈЕ ПУНО АПАРАТА KОЈИ СУ ОЛАKШАЛИ РАД ЗАПОСЛЕНИМА, АЛИ И ОМОГУЋИЛИ БОЉУ ЗДРАВСТВЕНУ УСЛУГУ ПАЦИЈЕНТИМА. ТАKОЂЕ, РЕНОВИРАНА СУ ОДЕЉЕЊА ХИРУРГИЈЕ И ОНKОЛОГИЈЕ, УРАЂЕН НОВИ ПАРKИНГ, АЛИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ И ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ РАДОВИ.
У ПРЕДХОДНОМ ПЕРИОДУ УЛОЖЕНО ЈЕ БЛИЗУ ДВА МИЛИОНА ЕВРА