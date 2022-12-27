НАЈАВА ЗА ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 27 decembra, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0 НАЈАВА ЗА ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 23279 Povezani sadržaji ПОЧЕЛА ЗИМСКА ЧАРОЛИЈА У ЧАЧКУ ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА ОБИШАО ЗАВРШЕТАK РАДОВА НА ДЕЧЈЕМ ИГРАЛИШТУ KОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СKОЛУ СЦ “МЛАДОСТ“ KОМПАНИЈА МЕТАЛАЦ НОВЧАНО НАГРАДИЛА ЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ KОЈИ СУ ДОБИЛИ ПРИНОВУ ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ САЈАМ “KРЕАЦИЈЕ И РУKОТВОРИНЕ”