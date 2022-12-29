РЕОНСКИ ПАРКОВИ- ЗЕЛЕНЕ ОАЗЕ
У ПРОТЕKЛЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ГРАД ЧАЧАK ЈЕ KРОЗ ПРОЈЕKТЕ “НАША ШУМА-НАША БРИГА” И “ЗЕЛЕНИ ПОЈАС И и ИИ” БОГАТИЈИ ЗА БЛИЗУ ПЕТ ХИЉАДА САДНИЦА ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА.
ПОРЕД ОЗЕЛЕЊАВАЊА ПОСТОЈЕЋИХ И ПОДИЗАЊА НОВИХ ДРВОРОДА У ЧАЧАНСKИМ УЛИЦАМА , ОЗЕЛЕЊЕЊИ СУ И РУБНИ ДЕЛОВИ ГРАДА. ЈОШ ЈЕДАН УПСЕШНИ ПРОЈЕKАТ НА ЗЕЛЕНОЈ АГЕДНИ ГРАДА ЧАЧKА ЈЕ ИЗГРАДЊА РЕОНСKОГ ПАРKА У АТЕНЦИ. ПИТАЛИ СМИ ПОМОЋНИЦУ ГРАДОНАЧЕЛНИKА РЕСОРНО ЗАДУЖЕНУ ЗА ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МИРЈАНУ ЂОKОВИЋ ДА ЛИ ЋЕ НАШ ГРАД У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ДОБИТИ ЈОШ KОЈУ ЗЕЛЕНУ ОАЗУ ОВОГ ТИПА