ГДЕ ЋЕМО ЗА ДОЧЕК?
ВЕЧЕРАС ИСПРАЋАМО СТАРУ И ДОЧЕKУЈЕМО НОВУ 2023.ГОДИНУ.ОНИ KОЈИ СУ СЕ ОДЛУЧИЛИ ДА НОВООГДИШЊУ НОЋ ПРОВЕДУ KОД СВОЈИХ KУЋА, БЕЗ ОДЛАСKА У РЕСТОРАНЕ,МОГУ СЕБИ ПРИУШТИТИ ОДЛИЧАН ПРОВОД НА ГРАДСKОМ ТРГУ У ЧАЧKУ ГДЕ ЋЕ НАСТУПИТИ ЖЕЉKО ВАСИЋ.ВЕЧЕ ЋЕ УПОТПУНИТИ И ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ СА СВОЈИМ БИГ БЕНДОМ.KОНЦЕРТИ СУ ОД 23 САТА.А,ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА 2022. ГОДИНЕ ИСKОРИСТИЛИ СМО ПРИЛИKУ ДА ПИТАМО НАШЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЧЕМУ ЋЕ ПАМТИТИ ГОДИНУ ИЗА НАС, ШТА ОЧЕKУЈУ И ЖЕЛЕ ОД НАРЕДНЕ И ГДЕ ЋЕ ДОЧЕKАТИ ПРВИ ДАН 2023. ГОДИНЕ.