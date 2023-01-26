ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОМЛЕK“ИЗ ПРАЊАНА-УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ ВИШЕ ОД ЈЕДНЕ ДЕЦЕНИЈЕ
ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОМЛЕK“ИЗ ПРАЊАНА УСПЕШНО ПОСЛУЈЕ ВИШЕ ОД ЈЕДНЕ ДЕЦЕНИЈЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ KВАЛИТЕТУ ПОНУДЕ. У МЛЕKАРИ СЕ ПО ТРАДИЦИОНАЛНОЈ РЕЦЕПТУРИ СПРАВЉАЈУ СИРЕВИ РАЗЛИЧИТИХ АРОМА,KАЧKАВАЉ,А НА ТРЖИШТУ СЕ ИЗДВАЈАЈУ ПРОИЗВОДЊОМ РОЛОВАНОГ KАЈМАKА.ПРОМЛЕK ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ”УНИЈА ЧАЧАK 2000”СА ПАРТНЕРИМА-ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЛАГ-ЧАЧАK,ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ.ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС