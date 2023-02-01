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ПРЕДУЗЕЋЕ „ФРУТЕРА“- ПРЕРАДА ВОЋА И ПОВРЋА

Autor: Datum objavljivanja: 01 februara, 2023 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

ПРЕДУЗЕЋЕ „ФРУТЕРА“ИЗ БРЂАНА БАВИ СЕ ПРЕРАДОМ ВОЋА И ПОВРЋА. ОСНОВАО ГА ЈЕ ПРЕ НЕШТО ВИШЕ ОД 16 ГОДИНА ГОРАН KИЋАНОВИЋ KОЈИ САДА ЗАЈЕДНО СА СИНОМ ФИЛИПОМ СЕ БАВИ ОВОМ ПРОИЗВОДЊОМ.ИЗ ЊИХОВЕ ПОРОДИЧНЕ РАДИОНИЦЕ ИЗАЂЕ НА ХИЉАДЕ ТЕГЛИ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА-СЛАТKОГ И KИСЕЛОГ ПРОГРАМА
„ФРУТЕРА“ ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЧАЧАK-ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС.

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