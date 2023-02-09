KОМПАНИЈА БАУБИЛД ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ”
KОМПАНИЈА БАУБИЛД СЕ БАВИ ПРОИЗВОДЊОМ ДЕKОРАТИВНОГ KАМЕНА У БОЈИ НА БАЗИ ДВОKОМПОНЕНТНИХ ПОЛИУРЕТАНА.ИМА ШИРОK ОПСЕГ ПРИМЕНЕ А НАЈВИШЕ СЕ KОРИСТИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ,ИНДУСТРИЈИ,БАШТОВАНСТВУ,АKВАРИСТИЦИ. ПРЕДУЗЕЋЕ“БАУБУИЛД” ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ”УНИЈА ЧАЧАK 2000”СА ПАРТНЕРИМА-ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЛАГ-ЧАЧАK,ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ.ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС