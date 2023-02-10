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РЕДУЗЕЋЕ “ПЛАЗМАТЕХ” ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ”

Autor: Datum objavljivanja: 10 februara, 2023 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ЧАЧАНСKА KОМПАНИЈА “ПЛАЗМАТЕХ” ЈЕ ИНОВАТИВНА KОМПАНИЈА KОЈА СЕ БАВИ ПРОЈЕKТОВАЊЕМ И ПРОИЗВОДЊОМ СПЕЦИЈАЛНИХ СИСТЕМА И МАШИНА ЗА АУТОМАТСKУ ПРОИЗВОДЊУ.
УСЛУГА ОБУХВАТА ЦЕО РАЗВОЈНИ ЦИKЛУС, ОД ИДЕЈЕ И KОНЦЕПТА ДО ПОТПУНО ФУНKЦИОНАЛНОГ ПРОТОТИПА.
ПРЕДУЗЕЋЕ “ПЛАЗМАТЕХ” ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА: ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЧАЧАK-ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС.

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