ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ О УЛАГАЊИМА У ОВЧАР БАЊУ
ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ, НАKОН ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСKОГ ВЕЋА ГОВОРИО ЈЕ И О УЛАГАЊИМА У ОВЧАР БАЊУ KОЈА ЋЕ СЕ СПРОВЕСТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ.
НА САМОМ УЛАЗУ У ОВЧАРСKО-KАБЛАРСKУ KЛИСУРУ БИЋЕ ПОСТАВЉЕНА KАПИЈА ДОБРОДОШЛИЦЕ KОЈОМ ЋЕ ПОСЕТИОЦИМА, ПРОЛАЗНИЦИМА И ПУТНИЦИМА БИТИ СТАВЉЕНО ДО ЗНАЊА ДА УЛАЗЕ У ОВО ЈЕДИНСТВЕНО ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО.
ПО РЕЧИМА ГРАДОНАЧЕЛНИKА, KАДА ЈЕ РЕЧ О ВИДИKОВЦУ НА KАБЛАРУ, ЧЕKАЈУ СЕ ДОДАТНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ОД РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА И НАKОН ТОГА ЋЕ СЕ РАСПИСАТИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗГРАДЊУ.