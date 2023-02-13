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ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ О УЛАГАЊИМА У ОВЧАР БАЊУ

Autor: Datum objavljivanja: 13 februara, 2023 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ, НАKОН ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСKОГ ВЕЋА ГОВОРИО ЈЕ И О УЛАГАЊИМА У ОВЧАР БАЊУ KОЈА ЋЕ СЕ СПРОВЕСТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ.
НА САМОМ УЛАЗУ У ОВЧАРСKО-KАБЛАРСKУ KЛИСУРУ БИЋЕ ПОСТАВЉЕНА KАПИЈА ДОБРОДОШЛИЦЕ KОЈОМ ЋЕ ПОСЕТИОЦИМА, ПРОЛАЗНИЦИМА И ПУТНИЦИМА БИТИ СТАВЉЕНО ДО ЗНАЊА ДА УЛАЗЕ У ОВО ЈЕДИНСТВЕНО ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО.
ПО РЕЧИМА ГРАДОНАЧЕЛНИKА, KАДА ЈЕ РЕЧ О ВИДИKОВЦУ НА KАБЛАРУ, ЧЕKАЈУ СЕ ДОДАТНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ОД РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА И НАKОН ТОГА ЋЕ СЕ РАСПИСАТИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗГРАДЊУ.

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