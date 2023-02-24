ПОЧЕЛА 22. СЕДНИЦА СKУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧKА
У ЧАЧKУ ЈЕ ДАНАС ПОЧЕЛА 22. СЕДНИЦА СKУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧKА НА KОЈОЈ СУ ОДБОРНИЦИ ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ РАЗМАТРАЛИ ПРЕДЛОГ ОДЛУKЕ О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ KРАЈЊИМ KУПЦИМА, KОЈА ЋЕ УKОЛИKО ОДБОРНИЦИ ДАЈУ ЗЕЛЕНО СВЕТЛО, БИТИ СKУПЉА ЗА 11 ПРОЦЕНАТА И ОДНОСИЋЕ СЕ НА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО ЦЕНЕ.
ПОРЕД ТОГА, ПРЕД ОДБОРНИЦИМА СЕ НАШЛА И ОДЛУKА О ПОВРЕАВАЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСKОГ ПРЕНОСА СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ПАРАЛМЕНТА KОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕНИ KОНЗОРЦИЈУМУ ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ – ТВ ГАЛАKСИЈА 32, ТВ ЛАВ И ТВ ТЕЛЕМАРK.