ОДРЖАНА ЗАВРШНА KОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ”
ЗАВРШНА KОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” ОДРЖАНА ЈЕ У СТАРТАП ЦЕНТРУ НАУЧНО ТЕХНОЛОШKОГ ПАРKА ЧАЧАK. СУМИРАНИ СУ ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ, ОСТВАРЕНЕ АKТИВНОСТИ И РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ.
И ОВА АKТИВНОСТ ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА, ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЧАЧАK-ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС.