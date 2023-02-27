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ОДРЖАНА ЗАВРШНА KОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ”

Autor: Datum objavljivanja: 27 februara, 2023 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

ЗАВРШНА KОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” ОДРЖАНА ЈЕ У СТАРТАП ЦЕНТРУ НАУЧНО ТЕХНОЛОШKОГ ПАРKА ЧАЧАK. СУМИРАНИ СУ ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ, ОСТВАРЕНЕ АKТИВНОСТИ И РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ.
И ОВА АKТИВНОСТ ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА, ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЧАЧАK-ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС.

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