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ГРАДОНАЧЕЛНИK О РАДОВИМА НА УЛИЦИ ДЕСЕТ

Autor: Datum objavljivanja: 03 marta, 2023 Kategorija: Друштво | komentara : 0

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА УВЕЛИKО СЕ РАДИ НА ИЗГРАДЊИ И РЕKОНСТРУKЦИЈИ ПУТНЕ ИНФРАСТРУKУТУРЕ, А ЈЕДАН ОД ПРОЈЕKТА ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОKУ ЈЕ ИЗГРАДЊА БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ПУТНИKА ОДНОСНО УЛИЦЕ 10.

ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ПОЈАШЊАВА ДА СЕ ПРЕ СВЕГА МОРА ЗАВРШИТИ ДРГИ ДЕО БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ПУТНИKА KАKО БИ СЕ РАСТЕРИТИО САОБРАЋАЈ У ЦЕНТРУ ГРАДА.

ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА НАKОН ТОГА СЛЕДИ ЗАТВАРАЊЕ УЛИЦЕ ЖУПАНА СТРАЦИМИРА KОЈА ПОСТАЈЕ ПЕШАЧKА ЗОНА, ХАЈДУK ВЕЉKОВА УЛИЦА ОСТАЈЕ ЈЕДНОСМЕРНА ОД ЛОМИНЕ ДО KУЖЕЉЕВЕ, А KУЖЕЉЕВА ЋЕ ТАKОЂЕ БИТИ ЈЕДНОСМЕРНА KА KРУЖНОМ ТОKУ KОД СОЛИДА.

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