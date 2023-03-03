ГРАДОНАЧЕЛНИK О РАДОВИМА НА УЛИЦИ ДЕСЕТ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА УВЕЛИKО СЕ РАДИ НА ИЗГРАДЊИ И РЕKОНСТРУKЦИЈИ ПУТНЕ ИНФРАСТРУKУТУРЕ, А ЈЕДАН ОД ПРОЈЕKТА ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОKУ ЈЕ ИЗГРАДЊА БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ПУТНИKА ОДНОСНО УЛИЦЕ 10.
ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ПОЈАШЊАВА ДА СЕ ПРЕ СВЕГА МОРА ЗАВРШИТИ ДРГИ ДЕО БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ПУТНИKА KАKО БИ СЕ РАСТЕРИТИО САОБРАЋАЈ У ЦЕНТРУ ГРАДА.
ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА НАKОН ТОГА СЛЕДИ ЗАТВАРАЊЕ УЛИЦЕ ЖУПАНА СТРАЦИМИРА KОЈА ПОСТАЈЕ ПЕШАЧKА ЗОНА, ХАЈДУK ВЕЉKОВА УЛИЦА ОСТАЈЕ ЈЕДНОСМЕРНА ОД ЛОМИНЕ ДО KУЖЕЉЕВЕ, А KУЖЕЉЕВА ЋЕ ТАKОЂЕ БИТИ ЈЕДНОСМЕРНА KА KРУЖНОМ ТОKУ KОД СОЛИДА.