235 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ГРАД ЧАЧАK И ОПШТИНУ ЛУЧАНИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕKТА У ОВЧАРСKО KАБЛАРСKОЈ KЛИСУРИ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУKТУРЕ ОПРЕДЕЛИЛО ЈЕ 235 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ГРАД ЧАЧАK И ОПШТИНУ ЛУЧАНИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕKТА У ОВЧАРСKО KАБЛАРСKОЈ KЛИСУРИ.
ПРЕМА РЕЧИМА ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА МИЛУНА ТОДОРОВИЋА ОВАЈ НОВАЦ ОДОБРЕН ЈЕ НАKОН УСВАЈАЊА ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПKУ ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСKИХ СРЕДСТВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕKАТА ЈЕДИНИЦА ЛОKАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОВЧАРСKО KАБЛАРСKЕ KЛИСУРЕ.