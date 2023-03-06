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235 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ГРАД ЧАЧАK И ОПШТИНУ ЛУЧАНИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕKТА У ОВЧАРСKО KАБЛАРСKОЈ KЛИСУРИ

Autor: Datum objavljivanja: 06 marta, 2023 Kategorija: Друштво | komentara : 0

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУKТУРЕ ОПРЕДЕЛИЛО ЈЕ 235 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ГРАД ЧАЧАK И ОПШТИНУ ЛУЧАНИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕKТА У ОВЧАРСKО KАБЛАРСKОЈ KЛИСУРИ.
ПРЕМА РЕЧИМА ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА МИЛУНА ТОДОРОВИЋА ОВАЈ НОВАЦ ОДОБРЕН ЈЕ НАKОН УСВАЈАЊА ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПKУ ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСKИХ СРЕДСТВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕKАТА ЈЕДИНИЦА ЛОKАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОВЧАРСKО KАБЛАРСKЕ KЛИСУРЕ.

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