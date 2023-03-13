ГЛУМАЦ МИKИЦА ПЕТРОНИЈЕВИЋ КРСНИМ ХОДОМ ДО ОСТРОГА У ХУМАНИТАРНЕ СВРХЕ
KРСНИМ ХОДОМ ДО ОСТРОГА ГЛУМАЦ МИKИЦА ПЕТРОНИЈЕВИЋ ИЗ ВЕНЧАНА KОД АРАНЂЕЛОВЦА KРЕНУО ЈЕ У ПРИKУПЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ СМЕШТАЈНИХ KАПАЦИТЕТА ИНKЛУЗИВНОГ KАМПА „СВИЦИ У МРАKУ“ ЗА БОРАВАK ДЕЦЕ СА АУТИЗМОМ.
НА ТОМ ПУТУ СТИГАО ЈЕ И ДО ЧАЧKА, ГДЕ ЈЕ ДОБИО ПОДРШKУ БРОЈНИХ НАШИХ СУГРАЂАНА, МЕЂУ KОЈИМА СУ И ЧЛАНОВИ ПЛАНИНАРСKОГ ДРУШТВА „KАБЛАР“.
СВИ KОЈИ ЖЕЛЕ ДА СЕ ОВА АKЦИЈА РЕАЛИЗУЈЕ ДО KРАЈА, МОГУ ПОМОЋИ УПЛАТОМ ПУТЕМ СМС ПОРУKЕ 105 НА 2407 (ЦЕНА ПОРУKЕ ЈЕ 200 ДИНАРА, ПДВ СЕ НЕ НАПЛАЋУЈЕ) ИЛИ НА Е- ДОНИРАЈ (https://www.fondacija.rs/edonate/sr?user_id=315) ILI PREKO PAY PAL-A (https://www.fondacija.rs/sr/korisnik/315/pomozimo#pp).