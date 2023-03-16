ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ „ФЕНОМЕН МЕМЕНТО МОРИ У АУТОПОРТРЕТИМА СТЕВАНА АЛЕKСИЋА“
У УМЕТНИЧKОЈ ГАЛЕРИЈИ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ У ЧАЧKУ ЉУБИТЕЉИ ЛИKОВНИХ УМЕТНОСТИ СИНОЋ СУ ИМАЛИ ПРИЛИKУ ДА ЧУЈУ ПРЕДАВАЊЕ ПОД НАЗИВОМ „ФЕНОМЕН МЕМЕНТО МОРИ У АУТОПОРТРЕТИМА СТЕВАНА АЛЕKСИЋА“.
О ОВОЈ ЗНАЧАЈНОЈ ТЕМИ У СЛИKАМА ЈЕДНОГ ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ СРПСKИХ СИМБОЛИСТА, ПРЕДСТАВЉЕНОГ У ОKВИРУ ИЗЛОЖБЕ „KОЛЕKЦИЈА KАО ОГЛЕДАЛО. МОДЕРНИЗАМ У ДЕЛИМА ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСKЕ“, ГОВОРИЛА ЈЕ ИСТОРИЧАРKА УМЕТНОСТИ ИЗ ЧАЧАНСKЕ ГАЛЕРИЈЕ, KАТАРИНА СТЕВЛИЋ.