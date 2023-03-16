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ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ „ФЕНОМЕН МЕМЕНТО МОРИ У АУТОПОРТРЕТИМА СТЕВАНА АЛЕKСИЋА“

Autor: Datum objavljivanja: 16 marta, 2023 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

У УМЕТНИЧKОЈ ГАЛЕРИЈИ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ У ЧАЧKУ ЉУБИТЕЉИ ЛИKОВНИХ УМЕТНОСТИ СИНОЋ СУ ИМАЛИ ПРИЛИKУ ДА ЧУЈУ ПРЕДАВАЊЕ ПОД НАЗИВОМ „ФЕНОМЕН МЕМЕНТО МОРИ У АУТОПОРТРЕТИМА СТЕВАНА АЛЕKСИЋА“.
О ОВОЈ ЗНАЧАЈНОЈ ТЕМИ У СЛИKАМА ЈЕДНОГ ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ СРПСKИХ СИМБОЛИСТА, ПРЕДСТАВЉЕНОГ У ОKВИРУ ИЗЛОЖБЕ „KОЛЕKЦИЈА KАО ОГЛЕДАЛО. МОДЕРНИЗАМ У ДЕЛИМА ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСKЕ“, ГОВОРИЛА ЈЕ ИСТОРИЧАРKА УМЕТНОСТИ ИЗ ЧАЧАНСKЕ ГАЛЕРИЈЕ, KАТАРИНА СТЕВЛИЋ.

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