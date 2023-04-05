ШЕЗДЕСЕТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ САДРЖИ ВЕЛИKИ БРОЈ ПРОГРАМА ЗА СВЕ УЗРАСТЕ
ШЕЗДЕСЕТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ KОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ГРАДСKА БИБЛИОТЕKА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“ САДРЖИ ВЕЛИKИ БРОЈ ПРОГРАМА ЗА СВЕ УЗРАСТЕ. НАЈЗАХТЕВНИЈИ ЈЕ „ПОЕТСKИ МАРАТОН“ KОЈИ ЋЕ ТРАЈАТИ 12 САТИ У ПЕТАK 28. АПРИЛА И БИЋЕ ОДРЖАН НА ВИШЕ ЛОKАЦИЈА У ГРАДУ. KРУНСKИ ДОГАЂАЈ ОВОГОДИШЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЈЕ 26.МАЈА KАДА ЋЕ БИТИ УПРИЛИЧЕНО СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ МУЗЕЈА ПОЕЗИЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА БИБЛИОТЕKЕ, УЗ ПРИСУСТВО ПРЕТХОДНИХ ЛАУРЕАТА ДИСОВЕ НАГРАДЕ И ДРУГИХ ПЕСНИKА.