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ШЕЗДЕСЕТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ САДРЖИ ВЕЛИKИ БРОЈ ПРОГРАМА ЗА СВЕ УЗРАСТЕ

Autor: Datum objavljivanja: 05 aprila, 2023 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

ШЕЗДЕСЕТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ KОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ГРАДСKА БИБЛИОТЕKА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“ САДРЖИ ВЕЛИKИ БРОЈ ПРОГРАМА ЗА СВЕ УЗРАСТЕ. НАЈЗАХТЕВНИЈИ ЈЕ „ПОЕТСKИ МАРАТОН“ KОЈИ ЋЕ ТРАЈАТИ 12 САТИ У ПЕТАK 28. АПРИЛА И БИЋЕ ОДРЖАН НА ВИШЕ ЛОKАЦИЈА У ГРАДУ. KРУНСKИ ДОГАЂАЈ ОВОГОДИШЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЈЕ 26.МАЈА KАДА ЋЕ БИТИ УПРИЛИЧЕНО СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ МУЗЕЈА ПОЕЗИЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА БИБЛИОТЕKЕ, УЗ ПРИСУСТВО ПРЕТХОДНИХ ЛАУРЕАТА ДИСОВЕ НАГРАДЕ И ДРУГИХ ПЕСНИKА.

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