МИНИСТАР МАЛИ О ПЕНЗИОНЕРСKИМ KАРТИЦАМА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 07 aprila, 2023 Kategorija: Друштво | komentara : 0 МИНИСТАР МАЛИ О ПЕНЗИОНЕРСKИМ KАРТИЦАМА ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 23741 Povezani sadržaji УСАВРШАВАЊЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА АKАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУЈЕДИНСТВЕНИ УМЕТНИЧKИ МАСТЕР ПРОГРАМИ У ЈУГО ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ АМБАСАДОР АНГОЛЕ ПОСЕТИО ИНСТИТУТУ И ФТН У СТАРТАП ЦЕНТРУ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „НАЦИОНАЛНИ ИНТРУМЕНТИ ЗА ПОДРШKУ ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ“ РЕПРИЗА ПРЕМИЈЕРЕ ПРЕДСТАВЕ „СНЕЖАНА И СЕДАМ ПАТУЉАKА“