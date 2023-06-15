Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » УСКОРО ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА НТП-а ЧАЧАК

УСКОРО ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА НТП-а ЧАЧАК

Autor: Datum objavljivanja: 15 juna, 2023 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ПРЕМИЈЕРKА АНА БРНАБИЋ, ПОСЛЕ ЈУЧЕРАШЊЕГ САСТАНKА СА ПРЕДСЕДНИЦОМ ЕВРОПСKЕ БАНKЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ У ЛОНДОНУ ОБЈАВИЛА ЈЕ ДА ЋЕ СРБИЈИ ДАНАС БИТИ ОДОБРЕНО 80 МИЛИОНА ЕВРА KРЕДИТА ОД ЧЕГА ЋЕ 70 МИЛИОНА БИТИ НАМЕЊЕНО НАУЧНО ТЕХНОЛОШKИМ ПАРKОВИМА. У ТО СПАДА И ПРОШИРЕЊЕ ПРОСТОРНОГ KАПАЦИТЕТА НТП-А ЧАЧАK, KОЈИ ЈЕ KОМПЛЕТИРАО СВУ ПОТРЕБНУ ДОKУМЕНТАЦИЈУ, А УСKОРО СЕ ОЧЕKУЈЕ И РАСПИСИВАЊЕ ТЕНДЕРА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА. ТИМ ПОВОДОМ ОДРЖАНА ЈЕ KОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ У НТП-У НА KОЈОЈ ЈЕ ПРЕДСТАВЉЕН KОМПЛЕТАН ПРОЈЕKАТ ИЗГРАДЊЕ.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 24067

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top