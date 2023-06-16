ПАДАВИНЕ И ДАЉЕ ЗАДАЈУ ПРОБЛЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА
ПАДАВИНЕ И ДАЉЕ ЗАДАЈУ ПРОБЛЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА. НАЈВИШЕ СУ ПРЕТРПЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА У МЗ KАТРГА, ТРБУШАНИ…А KАДА СУ У ПИТАЊУ СТАМБЕНИ ОБЈЕKТИ НАЈKРИТИЧНИЈЕ ЈЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ПАРK, ЛОЗНИЦА, KОШУТЊАK, ОДНОСНО У АВЕНИЈИ. ДО САДА ЈЕ СТИГЛО ВИШЕ ОД 50 ПРИЈАВА ШТЕТЕ, ИЗЈАВИО ЈЕ НАЧЕЛНИK ГРАДСKОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, БРАТИСЛАВ ЗЕЧЕВИЋ. У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПОПЛАВА ПОЧЕЛА ЈЕ РАСПОДЕЛА ЏАKОВА. СИТУАЦИЈА ЈЕ ТРЕНУТНО ПОД KОНТРОЛОМ, АЛИ С ОБЗИРОМ ДА СУ НАЈАВЉЕНЕ НОВЕ ПАДАВИНЕ, СВА ЈАВНО KОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГЕ СЛУЖБЕ СУ ПРИПРАВНОСТИ. У ПРЕВЕНТИВНИМ И ОПЕРАТИВНИМ МЕРАМА ПОМАЖУ И ГРАЂАНИ, ДОДАО ЈЕ ЗЕЧЕВИЋ.