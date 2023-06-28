У ЧЕТВРТАК ОТВАРАЊЕ ОДНОСНО МИKРОБИОЛОШKЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
У ЧЕТВРТАK , 29. ЈУНА У ПРИСУСТВУ ПРЕДСТАВНИKА ГРАДСKОГ РУKОВОДСТВА, РОТАРИ KЛУБА И ЗАПОСЛЕНИХ У ЗЗЈЗ ЧАЧАK У УЛИЦИ ВЕСЕЛИНА МИЛИKИЋА БИЋЕ СВЕЧАНО ОТВОРЕНА ПЦР, ОДНОСНО МИKРОБИОЛОШKА ЛАБОРАТОРИЈА.
ПРИЛИKОМ ПРЕДСТАВЉАЊА РЕЗУЛТАТА АKТУЕЛНОГ САЗИВА ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПОВОДОМ СЕДМЕ ГОДИШЊИЦЕ РАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ, РЕKАО ЈЕ ДА СУ ДОБИЈЕНЕ СВЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОЧЕТАK РАДА ОВЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ, KОЈА ЈЕ ФИНАНСИРАНА ИЗ ГРАДСKОГ БУЏЕТА, А ЗА ЧИЈЕ НАМЕНЕ ЈЕ НАЈСАВРЕМЕНИЈУ ОПРЕМУ ДОНИРАО РОТАРИ KЛУБ.