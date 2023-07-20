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ЈУЧЕ ЈЕ СРБИЈУ И ГРАД ЧАЧАК ПОГОДИЛО ЈАКО ОЛУЈНО НЕВРЕМЕ КОЈЕ ЈЕ ЛОМИЛО ДРВЕЋЕ, УЛИЧНИ МОБИЛИЈАР И ОШТЕТИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И НА ГРАДСКОМ И НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ.

Autor: Datum objavljivanja: 20 jula, 2023 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ЈУЧЕ ЈЕ СРБИЈУ И ГРАД ЧАЧАК ПОГОДИЛО ЈАКО ОЛУЈНО НЕВРЕМЕ КОЈЕ ЈЕ ЛОМИЛО ДРВЕЋЕ, УЛИЧНИ МОБИЛИЈАР И ОШТЕТИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И НА ГРАДСКОМ И НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ.

ЗБОГ БЛАГОВРЕМЕНОГ ОБАВЕШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА НИЈЕ БИЛО ПОТРЕБЕ ЗА ЕВАКУАЦИЈОМ СТАНОВНИШТВА, НАВОДИ СЕ У ИЗВЕШТАЈУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ.

ИЗ ЈП „ГРАДАЦ“ КАЖУ ДА СУ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ ЧАЧАНСКИХ ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ВЕЋ ТОКОМ НОЋИ ПОЧЕЛЕ СА САНАЦИЈОМ ШТЕТА КОЈЕ СУ УГРОЗИЛЕ САОБРАЋАЈ.

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