ЈУЧЕ ЈЕ СРБИЈУ И ГРАД ЧАЧАК ПОГОДИЛО ЈАКО ОЛУЈНО НЕВРЕМЕ КОЈЕ ЈЕ ЛОМИЛО ДРВЕЋЕ, УЛИЧНИ МОБИЛИЈАР И ОШТЕТИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И НА ГРАДСКОМ И НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ.
ЈУЧЕ ЈЕ СРБИЈУ И ГРАД ЧАЧАК ПОГОДИЛО ЈАКО ОЛУЈНО НЕВРЕМЕ КОЈЕ ЈЕ ЛОМИЛО ДРВЕЋЕ, УЛИЧНИ МОБИЛИЈАР И ОШТЕТИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И НА ГРАДСКОМ И НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ.
ЗБОГ БЛАГОВРЕМЕНОГ ОБАВЕШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА НИЈЕ БИЛО ПОТРЕБЕ ЗА ЕВАКУАЦИЈОМ СТАНОВНИШТВА, НАВОДИ СЕ У ИЗВЕШТАЈУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ.
ИЗ ЈП „ГРАДАЦ“ КАЖУ ДА СУ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ ЧАЧАНСКИХ ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ВЕЋ ТОКОМ НОЋИ ПОЧЕЛЕ СА САНАЦИЈОМ ШТЕТА КОЈЕ СУ УГРОЗИЛЕ САОБРАЋАЈ.