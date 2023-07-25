ФЕСТИВАЛ АМБИЈЕНТАЛНЕ И ЕТНО МУЗИКЕ „КАРУСЕЛ“ ОВЕ ГОДИНЕ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНЕ ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ – ЧАЧАНСКА РОДНА НОСИЋЕ СЛОГАН „ПОД ИСТИМ СУНЦЕМ“.
ФЕСТИВАЛ АМБИЈЕНТАЛНЕ И ЕТНО МУЗИКЕ „КАРУСЕЛ“ ОВЕ ГОДИНЕ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНЕ ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ – ЧАЧАНСКА РОДНА НОСИЋЕ СЛОГАН „ПОД ИСТИМ СУНЦЕМ“.
ЉУБИТЕЉЕ ИНТРУМЕНТАЛНЕ МУЗИКЕ ОКУПИЋЕ У ЧАЧКУ ОД СУТРА, 26. ЈУЛА ДО 15. АВГУСТА, КАДА ПОСЕТИОЦЕ ОЧЕКУЈЕ БОГАТ И АУТЕНТИЧАН ПРОГРАМ.
МАНИФЕСТАЦИЈУ ЋЕ ЗВАНИЧНО ОТВОРИТИ МУЗИЧКА РАДИОНИЦА „ГИТАРА НА СТО НАЧИНА“ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ КОЈУ ЋЕ ВОДИТИ МЛАДИ ЧАЧАНСКИ ГИТАРИСТА КОСТА ЈОВАНОВИЋ.