ПРЕДСТАВОМ „КРАЉИЦА СНЕЖАНА И“ У ИЗВОЂЕЊУ КОМИЧАРСКОГ ДУА „КРУШЕВАЦ ГЕТО“ СИНОЋ ЈЕ ЗАВРШЕН ОВОГОДИШЊИ „ЕТНОФЕСТ“.
ПРЕДСТАВОМ „КРАЉИЦА СНЕЖАНА И“ У ИЗВОЂЕЊУ КОМИЧАРСКОГ ДУА „КРУШЕВАЦ ГЕТО“ СИНОЋ ЈЕ ЗАВРШЕН ОВОГОДИШЊИ „ЕТНОФЕСТ“. СЕДМИ ПО РЕДУ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА ОКУПИО ЈЕ У ЧАЧКУ АНСАМБЛЕ СА ЧЕТИРИ КОНТИНЕНТА, ПОЗНАТЕ ДОМАЋЕ МУЗИЧКЕ ИЗВОЂАЧЕ, ПРЕДСТАВИО ЈЕ ТУРИСТИЧКУ И ГАСТРОНОМСКУ ПОНУДУ.
У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕТНОФЕСТА ЧАЧАНСКА ПУБЛИКУ ИМАЛА ЈЕ ПРИЛИКУ ДА УЖИВА И У НАСТУПУ НАЦИОНАЛНОГ АНСАМБЛА „КОЛО“.