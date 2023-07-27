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ПРЕДСТАВОМ „КРАЉИЦА СНЕЖАНА И“ У ИЗВОЂЕЊУ КОМИЧАРСКОГ ДУА „КРУШЕВАЦ ГЕТО“ СИНОЋ ЈЕ ЗАВРШЕН ОВОГОДИШЊИ „ЕТНОФЕСТ“.

Autor: Datum objavljivanja: 27 jula, 2023 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

ПРЕДСТАВОМ „КРАЉИЦА СНЕЖАНА И“ У ИЗВОЂЕЊУ КОМИЧАРСКОГ ДУА „КРУШЕВАЦ ГЕТО“ СИНОЋ ЈЕ ЗАВРШЕН ОВОГОДИШЊИ „ЕТНОФЕСТ“. СЕДМИ ПО РЕДУ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА ОКУПИО ЈЕ У ЧАЧКУ АНСАМБЛЕ СА ЧЕТИРИ КОНТИНЕНТА, ПОЗНАТЕ ДОМАЋЕ МУЗИЧКЕ ИЗВОЂАЧЕ, ПРЕДСТАВИО ЈЕ ТУРИСТИЧКУ И ГАСТРОНОМСКУ ПОНУДУ.
У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕТНОФЕСТА ЧАЧАНСКА ПУБЛИКУ ИМАЛА ЈЕ ПРИЛИКУ ДА УЖИВА И У НАСТУПУ НАЦИОНАЛНОГ АНСАМБЛА „КОЛО“.

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