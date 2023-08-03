ЛАКО КВАРЉИВЕ НАМИРНИЦЕ ПОПУТ МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА И МЕСА НА ЧАЧАНСКОЈ ПИЈАЦИ,НАРОЧИТО САДА У ВРЕМЕ ТРОПСКИХ ВРУЋИНА, СУ БЕЗБЕДНЕ.
ЛАКО КВАРЉИВЕ НАМИРНИЦЕ ПОПУТ МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА И МЕСА НА ЧАЧАНСКОЈ ПИЈАЦИ,НАРОЧИТО САДА У ВРЕМЕ ТРОПСКИХ ВРУЋИНА, СУ БЕЗБЕДНЕ, ПОРУЧУЈУ НАДЛЕЖНИ ИЗ ЈКП”КОМУНАЛАЦ”. УСЛОВИ СУ ДОБРИ, ПРОСТОР КЛИМАТИЗОВАН А РОБА СЕ ЧУВА У РАСХЛАДНИМ ВИТРИНАМА. КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА РЕДОВНО ОБАВЉА ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА. СНАБДЕВЕНОШЋУ И УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ, ЗАДОВОЉНИ СУ И КУПЦИ И ПРОДАВЦИ.