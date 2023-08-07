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ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛУН ТОДОРОВИЋ ЈЕ РЕКАО ДА ЋЕ У ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ У САМОМ ЦЕНТРУ ГРАДА ДО КРАЈА ГОДИНЕ БИТИ ИНВЕСТИРАНО 500 МИЛИОНА ДИНАРА.

Autor: Datum objavljivanja: 07 avgusta, 2023 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ПРИЛИКОМ ОБИЛАСКА РЕКОНТРУИСАНЕ УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА, ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛУН ТОДОРОВИЋ ЈЕ РЕКАО ДА ЋЕ У ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ У САМОМ ЦЕНТРУ ГРАДА ДО КРАЈА ГОДИНЕ БИТИ ИНВЕСТИРАНО 500 МИЛИОНА ДИНАРА.
ОВОМ ПРИЛИКОМ НАЈАВИО ЈЕ ПРОЈЕКАТ „ЧАЧАК НА БИЦИКЛИ“ И ИЗГРАДЊУ НОВИХ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА, ПОПУТ ОНЕ КОЈА СЕ САДА ПРОТЕЖЕ ОД ГОСПОДАР ЈОВАНОВЕ ДО УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ.

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