26. PUT DODELJENE NAGRADE BRAĆA KARIĆ
U NARODNOM POZORIŠTU U BEOGRADU UPRILIČENA JE TRADICIONALNA SVEČANOST – DODELA NAGRADA “BRAĆA KARIĆ”. OVE GODINE IZDVOJENO JE DEVET LAUREATA KOJI SU NAGRAĐENI ZA POSTIGNUĆA U NOVINARSTVU, SPORTU, KULTURI I UMETNOSTI, ZA HUMANITARNE AKTIVNOSTI I JAČANJE MIRA, DEMOKRATIJE, SARADNJE I PRIJATELJSTVA MEĐU NARODIMA, ZA NAUČNI I ISTRAŽIVAČKI RAD I TEHNOLOŠKA DOSTIGNUĆA.
MEĐU DOBITNICIMA NAGRADE, KOJU JE 26. PUT PO REDU DODELILA FONDACIJA “BRAĆA KARIĆ”, SU GLUMAC MILOŠ BIKOVIĆ, KOŠARKAŠ BOGDAN BOGDANOVIĆ, NAUČNICA JASMINA VUJIĆ I DRUGI.