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26. PUT DODELJENE NAGRADE BRAĆA KARIĆ

Autor: Datum objavljivanja: 06 decembra, 2023 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

U NARODNOM POZORIŠTU U BEOGRADU UPRILIČENA JE TRADICIONALNA SVEČANOST – DODELA NAGRADA “BRAĆA KARIĆ”. OVE GODINE IZDVOJENO JE DEVET LAUREATA KOJI SU NAGRAĐENI ZA POSTIGNUĆA U NOVINARSTVU, SPORTU, KULTURI I UMETNOSTI, ZA HUMANITARNE AKTIVNOSTI I JAČANJE MIRA, DEMOKRATIJE, SARADNJE I PRIJATELJSTVA MEĐU NARODIMA, ZA NAUČNI I ISTRAŽIVAČKI RAD I TEHNOLOŠKA DOSTIGNUĆA.

MEĐU DOBITNICIMA NAGRADE, KOJU JE 26. PUT PO REDU DODELILA FONDACIJA “BRAĆA KARIĆ”, SU GLUMAC MILOŠ BIKOVIĆ, KOŠARKAŠ BOGDAN BOGDANOVIĆ, NAUČNICA JASMINA VUJIĆ I DRUGI.   

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