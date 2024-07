Алфа БК Универзитет је најстарији приватни универзитет у Србији и у овом делу света. Универзитет је поносан на своје истакнуте професоре и иновативне програме који су омогућили студентима да постигну изузетне резултате у својим каријерама.

Истакнути професори

Квалитет наставе на Алфа БК Универзитету се најбоље огледа у успесима професора. Проф. др Александар Прњат недавно је добио престижни почасни докторат на Институту за обуку у гешталт психотерапији на Малти, што је само један од примера изузетних достигнућа наставног кадра. Проф. др Лидија Томић редовно учествује на семинарима које организује Српска академија наука и уметности, а проф. др Милош Тодоров је недавно одржао предавање на престижном стручном скупу Завода за статистику Републике Србије. Заједно са другим колегама, ови професори обогаћују Алфа БК Универзитет својим изузетним постигнућима и непрекидним ангажманом у академском и професионалном свету.

Најбоља пракса за студенте

Поред теоретског знања, Алфа БК Универзитет посвећује велику пажњу обезбеђивању практичног искуства за своје студенте. Захваљујући дугогодишњој сарадњи Факултета иформационих технологија, Факултета за менаџмент у спорту и Факултета за финансије, банкарство и ревизију са водећим компанијама из сродних области, студенти имају прилику да обаве праксу широм Србије и да сарађају са водећим професионалцима, што им омогућава да стекну неопходне вештине и знања за успешан почетак каријере. О свим активностима редовно се објављује на друштвеним мрежама Алфа БК Универзитета – на Инстаграму alfa_bk_univerzitet и на Фејсбуку univerzitetalfabk.

Конференције и догађаји

У претходних шест месеци, Алфа БК Универзитет је организовао неколико значајних научних конференција које су привукле пажњу академске и пословне заједнице. Међу најзначајнијим догађајима је конференција „Smart Cities and Modern Technologies“, која је окупила водеће компаније и универзитете из Србије и света да разговарају о будућности технологија у паметним градовима. Такође, Универзитет је био домаћин међународне научне конференције „Challenges of Digitalization in the Business World“, која је расправљала о изазовима дигитализације у пословном свету.

Први приватни универзитет домаћин републичког такмичења

Алфа БК Универзитет се истиче и по чињеници да је први приватни универзитет који је имао поверење да организује чак два републичка такмичења – Репубчичко такмичење из технике и технологије, и Републичко такмичење из роботике и интерфејс технологије. Квалитет и организација ових такмичења потврдили су висок квалитет наставног и научног рада који се спроводи на Алфа БК Универзитету и који испуњава највише стандарде у области високог образовања.

Упис је у току! За више информација пишите на info@alfa.edu.rs, позовите на телефон +381112609754 или посетите на Алфа Бк Универзитет на адреси на Новом Београду – Булевар маршала Толбухина 8.

Aутор фотографија Урош Марковић.