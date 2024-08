Bogoljub Karić: Srbija za  nekoliko godina   može   da  postane  pluća Jugoistočne  Evrope i da  svim našim komšijama  besplatno deli  kiseonik

Srbija za nekoliko godina može da postane pluća Jugoistočne Evrope i da svim našim komšijama besplatno deli kiseeonik. Predvidjam da će Srbija postati Amazon za čitav region, a ideja je toliko jednostavna da decenijama razmišljam o tome , ali čekao sam da naši zeleni pokrenu to pitanje od nacionalnog značaja. Opet je došlo vreme dq podmljadjeni Bogoljub stavi ovu temu na dnevni red.

Svima su danas puna usta životne sredine, zelene agende , ekologije, a pošto smi takvi kakvi smo i to pitanje smo nažalost pretvorili u poligon za medjusobne sukobe. Umesto da stavimo prst na čelo , mi upiremo prste jedni na druge. Kako sam mnogo više sklon onom prvom, setio sam se kako smo kao djaci bili članovi mladih Gorana i sadili drveće širom zemlje. Bio je veličanstven dogadjaj posaditi samo jedno drvo, kao izvor života , zdravlja i lepote.Tada je čitava armija dece to činila po šumama i gorama širom Jugoslavije

Ko zna koliko smo šuma zasadili samo moja braća i ja , a da toga nismo ni danas svesni. Osim da je bilo nezaboravno šetati se po svežem vazduhu, saditi drveće i učiti o prirodi. I naš otac Janićije bio je sa nama, kao i očevi ostale dece, a ja te avanture pamtim kao najlepše trenutke u mom životu, evo posle sedam decenija.

Zašto da to ne ponovimo ? Hoću da vidim sve tri generacije srpske porodice u akciji . I bake i deke i majke i decu i unuke od sedam do 77godina, kako zajedno postaju mladi Gorani i pioniri To će današnje otudjenje porodice ponovo da zbliži u prelepoj humanoj misiji.

Zbog čega za nekoliko godina ne bismo potpuno promenili pejzaž Srbije ? Zašto da ne pretvorimo našu divnu zemlju u prirodnu fabriku kiseonika.!

Ko god je skeptičan prema ovoj ideji, uozbiljiću ga podsećanjem na projekat,, Veliki zeleni zid“ koji je već započeo u Africi . Na samom jugu Sahare siromašne zemlje predsaharske Afrike, opterećene medjusobnim sukobom oko teritorija i kolonijalnim nasledjem , suočene sa širenjem pustinje koji je ugrozio njihov biološki opstanak , sklopile su primirje .Zaista Sahara se širi kao kuga. Zbog toga su afričke zemlje zajedno pokrenule spektakularnu i fantastićnu akciju izgradnje velikog odbrambenog bedema , dugog 8.000 kilometara i širokog 15 kilometara koji treba da spoji Atlanski okean i Crveno more

To nije zid od kamena i cigala, već o šume.Zidom od saveže zasadjenih stabala stvorio bi se šumski bedem, najveći živi organizam na svetu koji bi opkolio Saharu i naterao je na povlačenje. U projekat su uključene Ujedinjene nacije, Kina, američke fondacije. A i naša fondacija Braća Karić iz Peći sa Kosova ravna učestvuje u ovom planetarnom projektu

Bog je Srećom našu divnu Srbiju obdario zekenim brežuljcima. Planinama , jezerima i rekama. Plodnom zemljom i šumama Pustinju je ostavio drugima. Iskoristimo zato božiji dar i našu pamet, kako bi, koračajući snažno ka budućnsoti stvorili prirodni raj i zdravu zemlju za našu decu , unuke i praunuke.

Ekonomski snažna moćna i tehnološki razvijena Srbija koja je otvorila kapije za investicije, istoku i zapadu , severu i jugu mora biti spremna za klimatske promene koje smo osetili i ovoga leta Tokom jednog dana smenjuju se afričke vrućine i azijske monsunske kiše i zato je potrebno stvoritti moćnog prijatelja i saveznika . To danas nisu ni Amerikanci, ni Rusi,ni Evropljani, ni Kinezi.To nisu velike sile i multinacionalne korporacije. Ne , naši saveznici. Prijatelji i čuvari biće šume koje ćemo posaditi i stvoriti ogromna zelena prostranstva, kroz inicijativu,, Zelena Srbija-Amazon Jugoistočne Evrope“ Srbija će postati evropska oaza za naseljavanje i lečenje.

Za moju ideju nije potrebna masovna mobilizacija, već mudra i strateška akcija. Šume i šumsko zemljište u Srbiji prostiru se na oko 2,5miliona hektara, što čini oko jedne trećine teritorije Republike.Ako je samo dobrovoljni pokret Gorana u poslednjih 62 godine rada pošumio preko 280.000 hektara goleti, ona bi nacionalnom akcijom koja bi imala za cilj da se u najkračem mogućem periodu obezbedi novih zasada sa 100 sumskih sadnica po svakom stanovniku Srbije, stvorio Amazon.Ali srpski!

To je moj predlog osnivanja specijalnog nacionalnog fonda za pošumljavanje koji bi omogućio svakom gradjaninu Srbije da zasadi barem 100 stabala godišnje.

Jedini čovek u našoj zemlji koji ima snage da izvede ovakav projekat je predsednik Srbije Alksandar Vučić. Jer čega se on dohvati to i završi .Zato je Srbija danas lider regiona.Ali kako se ekonomija moćno razvija, uz klimatske promene koje će stvoriti uslove da na terasama umesto muškatli sadimo kivi, potreban je srpski Amazon koji će uspostaviti prirodnu ravnotežu i proizvoditi kiseonik, I za naša pluća i za grudi balkanske.

Botaničari i šumarski inženjeri će lako napraviti plan, projekta i način sadnje, kao i upravljanje i gazdovanje šumskim fondom Da se ja pitam, posadio bih drvo na svakom mestu Ali važnije od toga je da bi stavranjem nacionalnog fonda za pošumljavanje, sve investicione kompanije koje žele da rade u našoj zemlji , imale obavezu da uplate sredstva u fond ,,Zelena Srbija-Amazon Jugoistočne Evrope“.

Skupštini Srbije ću predložiti zakon o formiranju nacionalnog fonda,,Zelena Srbija-Amazon Jugoistoćne Evrope“ i ubedjen sam da će ovaj zakon podržati svi narodni poslanici Ovo je zakon za našu decu i unuke.

Kako da nazovemo ovu taksu? Recimo pasoš za Srpski Amazon! Udjite, uživajte i dišite punim plućima!

Bogoljub Karić