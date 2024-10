Nakon puta od 1000 kilometara i Hodočašća kroz tri države akcija se nastavlja za pomoć petorici dečaka obolelih od Dišenove mišićne distrofije

Preko 100 gora i 200 plavih mora za Vanju, Dušana, Nemanju, Danka i Dušana Zajedničkim naporima Fondacije „Jedro“, brojnih javnih

ličnosti, kao i bezbroj dobrih ljudi koji su podržali višemesečnu humanitarnu

akciju prikupljeno je preko 500.000 dolara za lečenje petorice dečaka obolelih od Dišenove mišićne

distrofije. Na žalost, ovo je i dalje daleko od cilja Fondacije, a dok čekaju lečanje koje im može promeniti

život, naši mališani su u sve težem zdravstvenom stanju. Baš iz ovog razloga, akcija koja bi mogla da pruži ovih

pet dečaka šansu da odrastu se nastavlja. Kako bi se prikupilo 1,5 miliona američkih dolara potrebnih za lečenje, Fondacija je nedavno

dobila značajnu podršku i od samog proizvođača leka u vidu dodatnog vremena.

Međutim, reč je o nemilosrdnoj, progresivnoj bolesti i naši dečaci jednostavno nisu

u zdravstvenom stanju koje bi dozvolilo da čekaju. Kako bi lečenje postiglo

rezultate kojima se porodice iz sveg srca nadaju, mališani moraju terapiju da

prime što pre. Novi vetar u leđa, Fondacija „Jedro“ dobila je i

kroz Hodočašće koje su trojica heroja iz Šapca dobrovoljno završili kako bi pomogli

da akcija prikupljanja sredstava dopre do što više plemenitih ljudi spremih da

pomognu. Posle 1000 kilometara vožnje biciklom i pešačenja kroz tri države

našeg regiona, Vladimir Petrović,

Saša Jovanović i Slobodan Kesić, konačno su dospeli do svog cilja, Manastira

Ostrog. Ovaj humani podvig su Saša i Vladimir započeli u Kopru, na svojim

biciklima, uz 20km dugu pratnju lokalnih atletičara i biciklista, nakon čega su

prešli dug put do Risna od preko 800km. Odatle im se na stenovitom i strmovitom

hodočašću od 120 kilometara do Manastira Ostrog pridružio i Slobodan, momak

koji je usled bolesti pre tri godine izgubio vid, ali ne i svoje veliko srce.

Zajedno, oni su danima bili izloženi hladnoći i vetru, spremali hranu u prirodi

i spavali pod vedrim nebom, sve zbog jednog plemenitog cilja – da pomognu

Vanji, Dušanu, Nemanji, Danku i Dušanu da dobiju šansu da odrastu.

Nakon

što su dostigli Manastir Ostrog, jedan od ovih plemenitih momaka, Saša

Jovanović, izjavio je: „Rečeno-učinjeno. Posle 1000 km raznih situacija,

opasnosti i ljubavi dostigli smo cilj. Pomolili smo se za našeg Danka, dva

Dušana, Nemanju i Vanju i ostalu dečicu sveta. Srce smo otvorili, pala je i po

koja suza, ali i pred Bogom i Sv.Vasilijem Ostroškim dali smo zavet da naša

misija tek počinje. Hvala svima koji su verovali u nas, hvala i onima koji

nisu. Stajanja nema!“

Fondaciju „Jedro” osnovale su porodice petorice dečaka koji boluju od Dišenove mišićne

distrofije sa ciljem prikupljanja 1,5 miliona američkih dolara potrebnih za

njihovo lečenje, a humanitarna akcija započeta je sa originalnom pesmom

„Jedro“. Pesmu, nastalu na ideju jednog od osnivača Fondacije, pevača grupe Eva

Braun, Gorana Vasovića, je zajedničkim snagama otpevalo 55 poznatih domaćih

muzičara, glumaca i drugih javnih ličnosti, dok je u snimanju spota učestvovalo

više od 100. Posle snimanja pesme, organizovana je i humanitarna aukcija u

Bitef Art Caffe-u koja je prikupila preko 100 hiljada evra za lečenje kao i dva

SMS dana tokom kojih su slanjem SMS poruka sakupljena značajna sredstva. Od ove

retke bolesti oboljevaju isključivo dečaci i ona se javlja kod 1 od 3500 muške

novorođenčadi koji, usled nedostatka distrofina u organizmu, prve simptome

osete već do svoje pete godine života. Iako donedavno nijedna dostupna vrsta

terapije nije bila efikasna, nova terapijska procedura dala je dobre rezultate

u usporavanju, pa i zaustavljanju bolesti. Međutim, proizvodnja leka je takva

da lečenju istovremeno mora biti podvrgnuto petoro mališana, a kako je u

pitanju novi vid terapije, ne postoji mogućnost da trošak bude pokriven sredstvima koja obezbeđuje država. S obzirom

na prirodu bolesti, vreme za pomoć ističe i zato je ova humanitarna akcija

jedini način da se dečaci spasu.

Svi koji žele da učestvuju u prikupljanju sredstava mogu to učiniti putem SMS

poruke u kojoj će napisati broj 5 i poruku poslati na broj 3091. Cena poruke je

200 RSD za sve mobilne mreže (mts, Yettel i A1). Sredstva je moguće donirati i

uplatom na žiro račun fondacije „Jedro” (broj žiro računa:

160-6000002005224-26). Za lečenje petorice obolelih dečaka potrebno je

prikupiti 1,5 miliona američkih dolara. Akciju su podržali i RTS Radio Beograd

u čijem studiju 6 je snimljena pesma, Tuna Fish Studio, studio Primer,

Udruženje „Život”, kreativni i medijski partneri su agencije McCann, DRV i UM

iz Beograda, dok je PR podršku pružila agencija Two Rivers.

Fondacija Jedro

Nestora

Džilitova 24, 21220 Bečej

www.jedrofondacija.com

mob:

+381 (0)63 560 724, +381 (0)64 189 60 62e-mail: fondacijajedro@gmail.com, jelenamilunovic@hotmail.com