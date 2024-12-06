NA ŠTA NAJVIŠE TROŠITE NOVAC?
DECEMBAR I JANUAR SU MESECI KADA SU UGLAVNOM NAJVEĆI TROŠKOVI. TO JE VREME SLAVA, BROJNIH PRAZNIKA, PA OSIM NA RAČUNE I HRANU PLATE I PENZIJE IDU I NA DRUGE STVARI.
PITALI SMO ČAČANE: NA ŠTA TROŠITE NAJVIŠE NOVCA?
DECEMBAR I JANUAR SU MESECI KADA SU UGLAVNOM NAJVEĆI TROŠKOVI. TO JE VREME SLAVA, BROJNIH PRAZNIKA, PA OSIM NA RAČUNE I HRANU PLATE I PENZIJE IDU I NA DRUGE STVARI.
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