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NA ŠTA NAJVIŠE TROŠITE NOVAC?

Autor: Datum objavljivanja: decembar 06, 2024 Kategorija: Друштво | komentara : 0

DECEMBAR I JANUAR SU MESECI KADA SU UGLAVNOM NAJVEĆI TROŠKOVI. TO JE VREME SLAVA, BROJNIH PRAZNIKA, PA OSIM NA RAČUNE I HRANU PLATE I PENZIJE IDU I NA DRUGE STVARI.
PITALI SMO ČAČANE: NA ŠTA TROŠITE NAJVIŠE NOVCA?

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