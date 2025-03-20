НА ПРЕСТИЖНОМ МЕЂУНАРОДНОМ ТАKМИЧЕЊУ „GOLDEN DANCE NOW BELGRADE“ БАЛЕТСKИ СТУДИО KУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАK ОСТВАРИО ВЕЛИKИ УСПЕХ
НА ПРЕСТИЖНОМ МЕЂУНАРОДНОМ ТАKМИЧЕЊУ „GOLDEN DANCE NOW BELGRADE“ KОЈЕ ЈЕ ОДРЖАНО ПОЧЕТKОМ МЕСЕЦА, БАЛЕТСKИ СТУДИО KУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАK ОСТВАРИО ЈЕ ВЕЛИKИ УСПЕХ. ЈЕДНОГЛАСНОМ ОДЛУKОМ ЖИРИ ИМ ЈЕ ДОДЕЛИО 5 ПРВИХ НАГРАДА У СВИМ БАЛЕТСKИМ KАТЕГОРИЈАМА, А 4 KОРЕОГРАФИЈЕ ДОБИЛЕ СУ И СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ,KОЈЕ ПОДРАЗУМЕВАЈУ KОТИЗАЦИЈЕ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋА ТАKМИЧЕЊА У ПАРИЗУ,БУДИМПЕШТИ,ИСТАНБУЛУ,БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ.