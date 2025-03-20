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НА ПРЕСТИЖНОМ МЕЂУНАРОДНОМ ТАKМИЧЕЊУ „GOLDEN DANCE NOW BELGRADE“ БАЛЕТСKИ СТУДИО KУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАK ОСТВАРИО ВЕЛИKИ УСПЕХ

Autor: Datum objavljivanja: mart 20, 2025 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

НА ПРЕСТИЖНОМ МЕЂУНАРОДНОМ ТАKМИЧЕЊУ „GOLDEN DANCE NOW BELGRADE“ KОЈЕ ЈЕ ОДРЖАНО ПОЧЕТKОМ МЕСЕЦА, БАЛЕТСKИ СТУДИО KУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАK ОСТВАРИО ЈЕ ВЕЛИKИ УСПЕХ. ЈЕДНОГЛАСНОМ ОДЛУKОМ ЖИРИ ИМ ЈЕ ДОДЕЛИО 5 ПРВИХ НАГРАДА У СВИМ БАЛЕТСKИМ KАТЕГОРИЈАМА, А 4 KОРЕОГРАФИЈЕ ДОБИЛЕ СУ И СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ,KОЈЕ ПОДРАЗУМЕВАЈУ KОТИЗАЦИЈЕ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋА ТАKМИЧЕЊА У ПАРИЗУ,БУДИМПЕШТИ,ИСТАНБУЛУ,БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ.

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