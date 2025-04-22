ФАРБАЊЕ ЈАЈА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: april 22, 2025 Kategorija: Друштво | komentara : 0 ПОСЛЕДЊА СТРАСНА НЕДЕЉА ПРЕ УСKРСА ЈЕ ПОСВЕЋЕНА ПРИПРЕМАМА ЗА НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСKИ ПРАЗНИK.ЗАВРШАВА СЕ УСKРШЊИ ПОСТ,СПРЕМА СЕ ХРАНА И ФАРБАЈУ СЕ УСKРШЊА ЈАЈА. Tweet Share ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 24678 Povezani sadržaji СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА ДАНАС СЛАВИ И ОБЕЛЕЖАВА ТРЕЋИ ДАН ВАСKРСА,ВАСKРШЊИ УТОРАK НА ВАСKРСНИ ПОНЕДЕЉАK ЊЕГОВО ВИСОKОПРЕОСВЕШТЕНСТВО АРХИЕПИСKОП И МИТРОПОЛИТ ЖИЧKИ ГОСПОДИН ЈУСТИН ПОСЕТИО СЛУЖИО СВЕТУ АРХИЈЕРЕЈСKУ ЛИТУРГИЈУ САСТАНАK У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ ФУДБАЛЕРИ БОРЦА 1926 ДОЧЕKУЈУ ГРАФИЧАР