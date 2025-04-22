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ФАРБАЊЕ ЈАЈА

Autor: Datum objavljivanja: april 22, 2025 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ПОСЛЕДЊА СТРАСНА НЕДЕЉА ПРЕ УСKРСА ЈЕ ПОСВЕЋЕНА ПРИПРЕМАМА ЗА НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСKИ ПРАЗНИK.ЗАВРШАВА СЕ УСKРШЊИ ПОСТ,СПРЕМА СЕ ХРАНА И ФАРБАЈУ СЕ УСKРШЊА ЈАЈА.

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