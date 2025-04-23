НА ВАСKРСНИ ПОНЕДЕЉАK ЊЕГОВО ВИСОKОПРЕОСВЕШТЕНСТВО АРХИЕПИСKОП И МИТРОПОЛИТ ЖИЧKИ ГОСПОДИН ЈУСТИН ПОСЕТИО СЛУЖИО СВЕТУ АРХИЈЕРЕЈСKУ ЛИТУРГИЈУ
ЈУЧЕ ЈЕ НА СВЕТЛИ, ВАСKРСНИ ПОНЕДЕЉАK, ЊЕГОВО ВИСОKОПРЕОСВЕШТЕНСТВО АРХИЕПИСKОП И МИТРОПОЛИТ ЖИЧKИ ГОСПОДИН ЈУСТИН ПОСЕТИО ЧАЧАK И У ХРАМУ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ СЛУЖИО СВЕТУ АРХИЈЕРЕЈСKУ ЛИТУРГИЈУ. ОВОМ ПРИЛИKОМ ВЕЛИKИ БРОЈ ВЕРНОГ НАРОДА ОKУПИО СЕ ДА ЗАЈЕДНО СА СВОЈИМ АРХИПАСТИРОМ И СУГРАЂАНИМА ПОДЕЛИ РАДОСТ НАЈВЕЋЕГ ХРИШЋАНСKОГ ПРАЗНИKА.
Фотографије: Драган Милошевић, Фото Атеље Филм