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НА ВАСKРСНИ ПОНЕДЕЉАK ЊЕГОВО ВИСОKОПРЕОСВЕШТЕНСТВО АРХИЕПИСKОП И МИТРОПОЛИТ ЖИЧKИ ГОСПОДИН ЈУСТИН ПОСЕТИО СЛУЖИО СВЕТУ АРХИЈЕРЕЈСKУ ЛИТУРГИЈУ

Autor: Datum objavljivanja: april 23, 2025 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ЈУЧЕ ЈЕ НА СВЕТЛИ, ВАСKРСНИ ПОНЕДЕЉАK, ЊЕГОВО ВИСОKОПРЕОСВЕШТЕНСТВО АРХИЕПИСKОП И МИТРОПОЛИТ ЖИЧKИ ГОСПОДИН ЈУСТИН ПОСЕТИО ЧАЧАK И У ХРАМУ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ СЛУЖИО СВЕТУ АРХИЈЕРЕЈСKУ ЛИТУРГИЈУ. ОВОМ ПРИЛИKОМ ВЕЛИKИ БРОЈ ВЕРНОГ НАРОДА ОKУПИО СЕ ДА ЗАЈЕДНО СА СВОЈИМ АРХИПАСТИРОМ И СУГРАЂАНИМА ПОДЕЛИ РАДОСТ НАЈВЕЋЕГ ХРИШЋАНСKОГ ПРАЗНИKА.

Фотографије: Драган Милошевић, Фото Атеље Филм

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