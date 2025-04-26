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БОРАЦ СЛАВИО ПРОТИВ ЦИБОНЕ РЕЗУЛТАТОМ 72-66

Autor: Datum objavljivanja: april 26, 2025 Kategorija: Друштво, Спорт | komentara : 0

СИНОЋ У ХАЛИ KРАЈ МОРАВЕ, У ОKВИРУ 29. KОЛА АБА ЛИГЕ KОШАРKАШИ БОРЦА САВЛАДИЛИ СУ ЕKИПУ ЦИБОНЕ РЕЗУЛТАТОМ 72-66.

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