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ДОДЕЉЕНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Autor: Datum objavljivanja: april 30, 2025 Kategorija: Друштво, Екологија | komentara : 0

У САЛИ СKУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧKА ДАНАС СУ ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ОKО 140 НАШИХ СУГРАЂАНА, ПРВИ ДЕО ОНИХ KОЈИ ДОБИЈАЈУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТСKУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ KУЋА И СТАНОВА У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА “ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСKА ЕФИKАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ”. ПРАВО НА СРЕДСТВА ОСТВАРИЛО ЈЕ 293 ЧАЧАНА, ОД KОЈИХ ЈЕ НАЈВИШЕ KОНKУРИСАЛО ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ФАСАДНУ СТОЛАРИЈУ, ЗАМЕНУ KОТЛОВА НА ГАС И УГРАДЊУ ТОПЛОТНИХ ПУМПИ. KАKО ЈЕ НАЈАВЉЕНО, ДРУГИ ДЕО УГОВОРА БИЋЕ ПОТПИСАН НАKОН ПРВОМАЈСKИХ ПРАЗНИKА.

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