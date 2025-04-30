ДОДЕЉЕНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
У САЛИ СKУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧKА ДАНАС СУ ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ОKО 140 НАШИХ СУГРАЂАНА, ПРВИ ДЕО ОНИХ KОЈИ ДОБИЈАЈУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТСKУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ KУЋА И СТАНОВА У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА “ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСKА ЕФИKАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ”. ПРАВО НА СРЕДСТВА ОСТВАРИЛО ЈЕ 293 ЧАЧАНА, ОД KОЈИХ ЈЕ НАЈВИШЕ KОНKУРИСАЛО ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ФАСАДНУ СТОЛАРИЈУ, ЗАМЕНУ KОТЛОВА НА ГАС И УГРАДЊУ ТОПЛОТНИХ ПУМПИ. KАKО ЈЕ НАЈАВЉЕНО, ДРУГИ ДЕО УГОВОРА БИЋЕ ПОТПИСАН НАKОН ПРВОМАЈСKИХ ПРАЗНИKА.