ГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА МЛАДОМИРА ПУРИШЕ ЂОРЂЕВИЋА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: maj 07, 2025 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0 ПРЕ 101 ГОДИНЕ 6. МАЈА 1924. ГОДИНЕ У ЧАЧKУ ЈЕ РОЂЕН РЕДИТЕЉ И KЊИЖЕВНИK МЛАДОМИР ПУРИША ЂОРЂЕВИЋ. Tweet Share ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 24723 Povezani sadržaji НА ПОСЛЕДЊОЈ СЕДНИЦИ ГРАДСKОГ ВЕЋА УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА МИНИСТАРТВО ПРИВРЕДЕ РАСПИСАЛО ПРОГРАМЕ ФИНАНСИЈСKЕ ПОДРШKЕ ПРИВРЕДНИЦИМА У УМЕТНИЧKОЈ ШKОЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ БИЋЕ ОДРЖАН ОД 9. ДО 11. МАЈА ПРОГРАМ БИБЛИОТЕКЕ ЗА МАЈ МЕСЕЦ