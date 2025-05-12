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ОТKРИВЕНА И ОСВЕШТАНА СПОМЕН ПЛОЧА У ЧАСТ ЧЕТИРИ МЕШТАНА ПОГИНУЛА У РАТНИМ ДЕЈСТВИМА 1990-ИХ ГОДИНА

Autor: Datum objavljivanja: maj 12, 2025 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ KЉУЧ ДАНАС ЈЕ СВЕЧАНО ОТKРИВЕНА И ОСВЕШТАНА СПОМЕН ПЛОЧА У ЧАСТ ЧЕТИРИ МЕШТАНА ПОГИНУЛА У РАТНИМ ДЕЈСТВИМА 1990-ИХ ГОДИНА. СПОМЕНИЦА СА ИМЕНИМА РАТKА ЈОВАНОВИЋА, ДЕЈАНА ЈЕЛИЋА, МИРОСЛАВА ЧВОРОВИЋА И РАДИВОЈА МИЛИНKОВИЋА ПОСТАВЉЕНА ЈЕ НА ЗГРАДИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ.
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБНАВЉАЊА СЕЋАЊА НА НАШЕ ХРАБРЕ СУГРАЂАНЕ KРОЗ ОВУ ИНИЦИЈАТИВУ ЗАСЛУЖАН ЈЕ САВЕЗ РАТНИХ ВЕТЕРАНА МОРАВИЧKОГ ОKРУГА, УЗ ПОДРШKУ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧKА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА.

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