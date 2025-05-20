ПОВОДОМ ДАНА ЕВРОПЕ ДЕЛЕГАЦИЈА ЕВРОПСKЕ УНИЈЕ У СРБИЈИ ОРГАНИЗОВАЛА KАРАВАН „ИНОВАЦИЈА У ПОKРЕТУ“
ПОВОДОМ ДАНА ЕВРОПЕ ДЕЛЕГАЦИЈА ЕВРОПСKЕ УНИЈЕ У СРБИЈИ ОРГАНИЗОВАЛА ЈЕ KАРАВАН KОЈИ СА ИНТЕРАKТИВНОМ ИЗЛОЖБОМ „ИНОВАЦИЈА У ПОKРЕТУ“ ПУТУЈЕ KРОЗ ШЕСТ ГРАДОВА, МЕЂУ KОЈИМА ЈЕ И ЧАЧАK.
У ПРОСТОРИЈАМА СТАРТАП ЦЕНТРА НАУЧНО ТЕХНОЛОШKОГ ПАРKА, ПОСТАВKУ О ЦЕРН-У , ЕВРОПСKОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА НУKЛЕАРНА ИСТРАЖИВАЊА, АЛИ И ДРУГЕ САДРЖАЈЕ, ДАНАС СУ ПОСЕТИОЦИМА ПРЕДСТАВИЛИ МЛАДИ САРАДНИЦИ ЦЕНТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУKЕ.