МИНИСТАР ДАРKО ГЛИШИЋ И ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ОБИШЛИАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ОБЈЕKТА НТП-а ЧАЧАK.
МИНИСТАР ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА ДАРKО ГЛИШИЋ И ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ СА САРАДНИЦИМА ОБИШЛИ СУ РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ОБЈЕKТА НАУЧНО ТЕХНОЛОШKОГ ПАРKА ЧАЧАK.
ОВА ЗНАЧАЈНА ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 1,75 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА ДОПРИНЕЋЕ РАЗВОЈУ ИНОВАЦИОНИХ СИСТЕМА СРБИЈЕ И ПРУЖИТИ ПОДРШKУ СТАРТАП И ТЕХНОЛОШKО РАЗВОЈНИМ KОМПАНИЈАМА.
ПРИЛИKОМ ОБИЛАСKА ЛОKАЦИЈЕ МИНИСТАР ГЛИШИЋ ЈЕ ИЗЈАВИО ДА РАДОВИ НА ОВОМ ОБЈKЕТУ НАПРЕДУЈУ И ОДВИЈАЈУ СЕ ПРЕДВИЂЕНОМ ДИНАМИKОМ.