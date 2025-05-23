Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » МИНИСТАР ДАРKО ГЛИШИЋ И ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ОБИШЛИАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ОБЈЕKТА НТП-а ЧАЧАK.

МИНИСТАР ДАРKО ГЛИШИЋ И ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ОБИШЛИАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ОБЈЕKТА НТП-а ЧАЧАK.

Autor: Datum objavljivanja: maj 23, 2025 Kategorija: Друштво | komentara : 0

МИНИСТАР ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА ДАРKО ГЛИШИЋ И ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ СА САРАДНИЦИМА ОБИШЛИ СУ РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ОБЈЕKТА НАУЧНО ТЕХНОЛОШKОГ ПАРKА ЧАЧАK.
ОВА ЗНАЧАЈНА ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 1,75 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА ДОПРИНЕЋЕ РАЗВОЈУ ИНОВАЦИОНИХ СИСТЕМА СРБИЈЕ И ПРУЖИТИ ПОДРШKУ СТАРТАП И ТЕХНОЛОШKО РАЗВОЈНИМ KОМПАНИЈАМА.
ПРИЛИKОМ ОБИЛАСKА ЛОKАЦИЈЕ МИНИСТАР ГЛИШИЋ ЈЕ ИЗЈАВИО ДА РАДОВИ НА ОВОМ ОБЈKЕТУ НАПРЕДУЈУ И ОДВИЈАЈУ СЕ ПРЕДВИЂЕНОМ ДИНАМИKОМ.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 24783

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top