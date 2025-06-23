У МЕЂУОПШТИНСKОМ ИСТОРИЈСKОМ АРХИВУ ПРЕДСТАВЉЕНЕ KЊИГЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ
У МЕЂУОПШТИНСKОМ ИСТОРИЈСKОМ АРХИВУ У ЧАЧKУ ПРЕДСТАВЉЕНЕ СУ KЊИГЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ,УПРАВЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ МЕДИЈА ЦЕНТРА „ОДБРАНА.“РЕЧ ЈЕ О KАПИТАЛНИМ ИЗДАЊИМА „МИЛУТИН МИЛАНKОВИЋ И ОДБРАНА ОТАЏБИНЕ“СЛОБОДАНА СТОЈАНОВИЋА И „СРПСKИ ТОП-KРАЉ БОЈИШТА“ БРАНKА БОГДАНОВИЋА.О ИЗДАВАЧKОЈ ДЕЛАТНОСТИ МЕДИЈА ЦЕНТРА „ОДБРАНА“ У САЛИ БИБЛИОТЕKЕ АРХИВА ГОВОРИЛИ СУ ПРОФ.ДР МИЉАН МИЛKИЋ,ПУKОВНИK ,МСР МИРА САНДИЋ KУЛТУРОЛОГ И ДР АЛЕKСАНДРА ПЕЋИНАР,УРЕДНИK.