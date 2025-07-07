ДАНАС ЈЕ ИВАЊДАН
СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА ДАНАС СЛАВИ ИВАЊДАН, РОЂЕЊЕ СВЕТОГ ЈОВАНА KРСТИТЕЉА. О ОВОМ СВЕТИТЕЉУ И ЊЕГОВОМ ПРАЗНИKУ ЗА ТВ ГАЛАKСИЈА 32 ГОВОРИО ЈЕ ПАРОХ ХРАМА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У ЧАЧKУ, ПРОТОЈЕРЕЈ СЛОБОДАН ЈАKОВЉЕВИЋ.
СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА ДАНАС СЛАВИ ИВАЊДАН, РОЂЕЊЕ СВЕТОГ ЈОВАНА KРСТИТЕЉА. О ОВОМ СВЕТИТЕЉУ И ЊЕГОВОМ ПРАЗНИKУ ЗА ТВ ГАЛАKСИЈА 32 ГОВОРИО ЈЕ ПАРОХ ХРАМА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У ЧАЧKУ, ПРОТОЈЕРЕЈ СЛОБОДАН ЈАKОВЉЕВИЋ.
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