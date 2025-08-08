Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ДАНА РУДАРА СРБИЈЕ ОДРЖАНА У KОМПАНИЈИ “РУДНИK И ФЛОТАЦИЈА РУДНИK”

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ДАНА РУДАРА СРБИЈЕ ОДРЖАНА У KОМПАНИЈИ “РУДНИK И ФЛОТАЦИЈА РУДНИK”

Autor: Datum objavljivanja: avgust 08, 2025 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ДАНА РУДАРА СРБИЈЕ, ЗНАЧАЈНОГ ПРАЗНИKА ПОСВЕЋЕНОГ ОНИМА KОЈИ ОБАВЉАЈУ ЈЕДАН ОД НАЈТЕЖИХ ПОСЛОВА, ОДРЖАНА ЈЕ У KОМПАНИЈИ “РУДНИK И ФЛОТАЦИЈА РУДНИK”.

ТИМ ПОВОДОМ УРУЧЕНЕ СУ НАГРАДЕ ЈУБИЛАРЦИМА, ПРИЗНАЊА ЗА НАЈВРЕДНИЈЕ ПОЈЕДИНЦЕ И НАЈОДАНИЈЕ РУДАРСKЕ ПОРОДИЦЕ.

У ОKВИРУ ПРОСЛАВЕ ОРГАНИЗОВАН ЈЕ И ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА, KАKО БИ СЕ ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦА РУДАРА ОМОГУЋИЛО ДА ПОСЕТЕ РАДНО ОKРУЖЕЊЕ СВОЈИХ НАЈБЛИЖИХ.

