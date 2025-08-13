БK Тесла поново покреће иницијативу за изградњу ТЕСЛА ГРАДА-Urban Green Smart Living centra у Београду
Kомпанија БK Тесла д.о.о. званично је упутила Граду Београду нову иницијативу за реализацију вишемилијардског пројекта ТЕСЛА ГРАД – Урбан Грин Смарт Ливинг, са циљем стварања најсавременијег АИ и Смарт Сити центра у региону, у складу са еколошким, технолошким и урбанистичким стандардима 21. века.
Упркос претходним покушајима у протеклих 10–12 година, град још увек није обезбедио одговарајућу локацију и подршку за овај стратешки пројекат вредан преко 3 милијарде евра, који би трајно унапредио имиџ Београда као модерне европске метрополе.
Пројекат предвиђа:
• изградњу мултифункционалног Смарт града за живот, рад и иновације,
• максимално коришћење обновљивих извора енергије,
• напредна решења за управљање отпадом, транспортом и урбаним животом,
• висок ниво квалитета живота за грађане и посетиоце.
БK Тесла изражава пуну спремност за дијалог и сарадњу са надлежнима у циљу проналажења оптималних решења и коначне реализације пројекта који би позиционирао Београд као главни АИ и Смарт Сити центар Југоисточне Европе.