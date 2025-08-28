У организацији Удружења грађана “ Светосавске свечаности“ у Чачку је реализован пројекат „Српски духовни вез“
У организацији Удружења грађана “ Светосавске свечаности“ у Чачку је реализован пројекат „Српски духовни вез“, у којем су учествовала културно-уметничка и певачка друштва из нашег града, из Радимне у Румунији и из Вуковара у Хрватској.
Пројекат је финансиран од стране Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону при Министарству спољних послова Републике Србије и уз подршку Града Чачка.