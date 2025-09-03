Богољуб Kарић: 1. Септембер – Празник знања и живота
Драги моји малишани, поштовани родитељи, баке и деке,
Данас је један од најсвечанијих и најрадоснијих дана у животу наше деце – први дан школе. То је
тренутак када вас за руку воде ваши родитељи, баке и деке, поносни и срећни јер заједно
закорачујете у величанствену будућност која се отвара пред вама. Пред вама је нови свет – свет
знања, другарства, игре и радости.
Ваше учитељице и учитељи биће вам нове маме и тате у школским клупама. Они посвећују свој
живот томе да од вас створе људе спремне да сутра воде, руководе, раде и граде ову нашу
предивну планету. Схватите – овај 1. септембар је празник знања, радости и весеља, не само за
вас и ваше породице, већ и за целу Србију.
Желим вам да вас кроз живот прате само добре мисли, ведрина и радост. Ако наиђете на препреке,
не бојте се – уз учење, труд и вођство ваших учитеља све ћете успети да превазиђете. Упознаћете
нове другаре, заједно ћете расти и развијати се. Основна школа донеће вам прве успомене,
средња школа прве љубави, а факултет нова знања и зрелост. Сваки тај корак је дар од Бога и води
вас ближе остварењу ваших талената и снова.
Свако од вас пронаћи ће своју стазу и лепоту живота. Најважније је да будете слободни, весели,
храбри и пуни љубави. А када се вратите кући, обавезно испричајте родитељима шта сте тог дана
научили и доживели – то је породична традиција која чува заједништво и гради поверење. И не
заборавите – идите у цркву са родитељима, јер вера и духовност дају снагу и чувају чисто срце.
Запамтите: за уништење једног народа нису потребне бомбе ни ракете – довољно је да нестане
образовања и истине. Тада нестаје и народ. Зато учите, растите, сањајте – јер знање је светлост која
води народ кроз векове.
Ви сте наша будућност. Србија је изнедрила највеће шампионе у спорту, уметности и науци. Још
вековима користићемо генијалне идеје нашег Николе Тесле, а ви, нова поколења, бићете нови
Тесле, нови шампиони духа и знања, нова снага нашег народа.
Волимо вас пуно, љубимо вас и желимо вам да дуго живите, да будете срећни, успешни и понос
Србије.
Срећан почетак школске године свој деци Србије и свој деци света!
