Kуповина, забава и уживање – све на једном месту- ускоро отварање ритејл парка БИГ Чачак
Чачак добија први лајфстајл ритејл парк у Србији – БИГ Чачак
У четвртак, 18. септембра, Чачак постаје богатији за нову дестинацију која ће заувек променити начин на који град и регион доживљавају шопинг. На адреси Улица Николе Тесле 11 отвара се БИГ Чачак, први лифестyле ретаил парк у Србији – простор у којем се куповина претвара у доживљај, а шопинг постаје место сусрета, забаве и уживања за све генерације.
На више од 16.500 квадратних метара окупљени су домаћи и међународни брендови, од којих многи по први пут стижу у Чачак – међу њима су Цинегранд биоскоп, Пандора, Фасхион&Фриендс, Неw Yоркер, Беоспорт, Деxy Цо, Гигатрон, Лисца и бројни други. Посебан значај има и ИKЕА, која управо овде по први пут шири своју понуду јужно од Београда.
Од првих сати отварања у 10 часова, посетиоце очекују посебни попусти, поклони, музика, забава и бројна изненађења у радњама. У 17 часова почиње свечани културно-уметнички програм: наступиће хор Чаролија, потом KУД Абрашевић, а публику ће одушевити и јединствена плесна трупа Уна Сага Сербица. Вече кулминира у 19 часова, када ће на главној бини засвирати и запевати регионална музичка звезда – Сергеј Ћетковић.
Чачак ће тог дана постати епицентар добре енергије и забаве. Дођите да заједно обележимо отварање првог лифестyле ретаил парка у Србији и откријемо ново место сусрета, шопинга и заједничких доживљаја – БИГ Чачак!