Други округли сто у оквиру јавне расправе везане за Нацрт закона „еБоловање – Послодавац“ је одржан данас

Други округли сто у оквиру јавне расправе везане за Нацрт закона „еБоловање – Послодавац“ је одржан данас у Привредној комори Србије.

Наиме, Kанцеларија за информационе технологије и електронску управу упутила је на јавну расправу Предлог Нацрта закона о размени података, докумената и обавештења у случају наступања привремене спречености за рад коришћењем система „еБоловање – Послодавац“ која траје до 1. октобра ове године.

