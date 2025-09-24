Други округли сто у оквиру јавне расправе везане за Нацрт закона „еБоловање – Послодавац“ је одржан данас
Други округли сто у оквиру јавне расправе везане за Нацрт закона „еБоловање – Послодавац“ је одржан данас у Привредној комори Србије.
Наиме, Kанцеларија за информационе технологије и електронску управу упутила је на јавну расправу Предлог Нацрта закона о размени података, докумената и обавештења у случају наступања привремене спречености за рад коришћењем система „еБоловање – Послодавац“ која траје до 1. октобра ове године.