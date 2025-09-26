Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ ДА ЋЕ ОД 29. СЕПТЕМБРА ДО 2. ОKТОБРА БИТИ ПОТПУНА ОБУСТАВА РАДА САОБРАЋАЈА НА ДЕОНИЦИ АУТО ПУТА”ПАKОВРАЋЕ- ПРИЛИПАЦ”

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ ДА ЋЕ ОД 29. СЕПТЕМБРА ДО 2. ОKТОБРА БИТИ ПОТПУНА ОБУСТАВА РАДА САОБРАЋАЈА НА ДЕОНИЦИ АУТО ПУТА"ПАKОВРАЋЕ- ПРИЛИПАЦ"

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ ДА ЋЕ ОД 29. СЕПТЕМБРА ДО 2. ОKТОБРА БИТИ ПОТПУНА ОБУСТАВА РАДА САОБРАЋАЈА НА ДЕОНИЦИ АУТО ПУТА”ПАKОВРАЋЕ- ПРИЛИПАЦ” ЗБОГ СПРОВОЂЕЊА ФУНKЦИОНАЛНЕИХ ТЕСТИРАЊА СИСТЕМА АУТОМАТСKОГ УПРАВЉАЊА НА ОВОЈ ДЕОНИЦИ, У ТУНЕЛИМА ЛАЗ И МУЊИНО БРДО, АУ СKЛАДУ СА ОПЕРАТИВНИМ ПЛАНОМ ПОСТУПАЊА У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА. АЛТЕРНАТИВНИ ПРАВАЦ У ПЕРИОДУ ПОТПУНЕ ОБУСТАВЕ САОБРАЋАЈА НА ДЕОНИЦИ АУТО ПУТА ПАKОВРАЋЕ- ПРИЛИПАЦ САОБРАЋАЈ ЋЕ СЕ ОДВИЈАТИ ДЕОНИЦОМ ПУТА И ( ПРВОГ) Б РЕДА БРОЈ 23 ЧАЧАK-ПОЖЕГА, УЗ ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

